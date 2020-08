Continuano senza sosta le fughe di migranti dai centri di accoglienza, l’ultimo caso si è verificato a Palermo dove un immigrato di origine egiziana è fuggito dal Covid Hotel San Paolo Palace di via Messina a Palermo, dove si trovava in quarantena, poichè positivo al Covid-19, ed è andato in giro per Palermo.

L’uomo, dopo ore di ricerche da parte delle forze dell’ordine, è rientrato spontaneamente. Adesso bisognerà ricostruire tutti gli spostamenti in modo da scongiurare l’inizio di un possibile focolaio.

Intanto il Ministro della Salute ha emanato una nuova ordinanza efficace fino all’emanazione di un nuovo DPCM e comunque non oltre il 15 agosto.

È obbligatorio, in tutto il territorio nazionale, usare protezioni delle vie respiratorie :

nei luoghi chiusi accessibili al pubblico

nei mezzi di trasporto

in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini fino a sei anni e i soggetti con disabilità. È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.