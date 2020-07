Migranti, Musumeci: «Lo Stato agisca o le tensioni porteranno problemi di ordine pubblico»

Connect on Linked in

«Lancio un allarme serio, senza pregiudizi politici: ho il dovere di

rappresentare al Comitato la preoccupazione diffusa tra i cittadini, se

alimentiamo la tensione senza dimostrare che lo Stato ha intenzione di

cambiare metodo trasformiamo una situazione sanitaria in un situazione

di ordine pubblico». E’ uno dei passaggi più duri dell’audizione del

governatore della Sicilia, Nello Musumeci, al Comitato Schengen.

«Abbiamo l’esigenza di dover far fronte non solo

all’aspetto logistico-organizzativo. Dobbiamo anche fare i conti con una

tensione che sale di giorno in giorno, che nasce dalla paura delle

popolazioni locali» è la disamina del governatore. «Non mi sento di dire

che i siciliani siano un popolo razzista – ha aggiunto – non lo sono

mai stati, ma la paura di dovere pregiudicare una condotta collettiva

esemplare per colpa di un fenomeno che rischia di non essere più

controllato se decine di migranti vanno a girovagare per le campagne,

può diventare tensione sociale, reazione scomposta. Non è un caso che

sindaci dei due partiti maggiori che formano la coalizione di Governo,

senza mezzi termini, dicono con chiarezza di non volere più che questo

fenomeno continui in Sicilia nelle modalità con cui l’abbiamo

conosciuto. Non è odio razziale ma paura del contagio».

Secondo Musumeci: «Se non fosse per il sistema

sanitario regionale, lo Stato non sarebbe nelle condizioni di potere

accertare le reali condizioni di salute dei migranti al momento dello

sbarco. Il personale dello Stato resta assolutamente sottodimensionato

rispetto alle reali esigenze che il fenomeno presenta».

C’è «approssimazione, superficialità e in alcuni

casi impotenza da parte degli organi dello Stato nella gestione dei

flussi migratori. Non c’è un protocollo che metta insieme le competenze

dello Stato e della Regione siciliana. Il personale dell’Usmaf è e resta

sottodimensionato rispetto alle reali esigenze, a farsi carico degli

aspetti sanitari è la Sicilia» ha spiegato Musumeci che viene ascoltato

dal comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di

Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e

vigilanza in materia di immigrazione.

«Io ho avuto negli ultimi giorni una interlocuzione frequente col ministro dell’Interno – ha affermato ancora il governatore – , ho detto che il fenomeno non è più controllato, il dipartimento competente si è fatto trovare impreparato. Io il 12 aprile ho proposto il noleggio di navi passeggeri da ormeggiare in rada per evitare il contatto con la terraferma non solo per la paura della fuga ma perché i tre hotspot in Sicilia sono assolutamente inadeguati dal punto di vista igienico-sanitario a evitare promiscuità di centinaia di soggetti che potrebbero diventare focolaio di infezione».

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/politica/354646/migranti-musumeci-lo-stato-agisca-o-le-tensioni-porteranno-problemi-di-ordine-pubblico.html)