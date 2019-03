Sicilia, morte Assessore Tusa: il cordoglio della politica

Print This Post

Cordoglio del sindaco e della Giunta Municipale di Canicattì per la prematura scomparsa dell’assessore regionale ai Beni Culturali, prof. Sebastiano Tusa.

Il sindaco Di Ventura e gli assessori della giunta comunale esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Prof. Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni Culturali.

Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, era stato ospite a Canicattì lo scorso gennaio in occasione dell’evento Kaos 2019.

Il Prof.Tusa si trovava a bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines precipitato oggi in Etiopia ed era diretto in Kenya per seguire un progetto dell’Unesco.

“La Sicilia e il mondo accademico perdono un Uomo di grande cultura e competenza” ha dichiarato il primo cittadino di Canicattì

Numerose le manifestazioni di cordoglio provenienti dal mondo politico regionale e nazionale.

“Una notizia tragica che lascia senza parole. La Sicilia e l’Italia intera perdono un uomo di grandissimo spessore culturale che aveva messo a servizio della collettività la sua competenza e professionalità.

Un professionista ed accademico che nonostante la fama

mondiale nel suo settore, mantenuto forti le radici e il legame con la Sicilia,

al cui patrimonio ha dedicato la propria vita.”

Lo ha dichiarato il Presidente del Gruppo Misto all’Assemblea Regionale Siciliana Danilo Lo Giudice.

“A nome mio personale e della Lega per Salvini

Premier esprimo alla famiglia il più profondo cordoglio per la scomparsa di

Sebastiano Tusa. Un professionista ed uomo di cultura di spessore

internazionale che aveva scelto di dedicare alla Sicilia la propria passione e

le proprie competenze.”

Lo ha dichiarato Tony Rizzotto, deputato della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana

“Una notizia drammatica. In pochi mesi abbiamo

imparato ad apprezzare la capacità dell’Assessore Tusa di imprimere un taglio

di straordinaria professionalità alla

gestione dei beni culturali della Sicilia. Un’opera in continuità con il suo

infaticabile lavoro di studio e di ricerca. Per tutti noi una perdita

grave.”

Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Regionale, Claudio Fava

«La morte di Sebastiano Tusa ci lascia senza parole. Ho conosciuto una persona dalle grandi qualità umane, prima ancora che studioso di statura internazionale e ottimo assessore, capace di intervenire con una visione di ampio respiro nel campo dei Beni culturali».

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, non appena appreso della tragica scomparsa dell’archeologo in Etiopia. «Condividere con Sebastiano l’esperienza di governo è stato un onore, la sua assenza sarà un vuoto profondo, così come resterà insostituibile il suo contributo di intelligenza, garbo, rigore e profonda conoscenza», ha concluso l’assessore.