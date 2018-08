Sicilia, musica: venerdì 10 agosto Celeste Caramanna si esibisce a Marzamemi

Print This Post

Continuano i successi per la cantante canicattinese Celeste Caramanna, diciannovenne siciliana acqua e sapone, che davanti al microfono crea pensieri ritmati con voce sofisticata, a uso e consumo di un pubblico trasversale, sempre in cerca di un punto in equilibrio tra tradizione ed evoluzione del sound.

Tutto iniziò anni fa a Io Canto, ma quel palco era solo sperimentazione, slancio, sogno poggiato sul desiderio di gridare alla vita attraverso la musica. Leggerezza fatta di note, che quando s’intrecciano alle sfumature interpretative, incasellano atmosfere magnetiche.

La bella e brava canicattinese venerdì 10 agosto si esibirà in un concerto a Marzamemi in provincia di Siracusa.