A pochi giorni dalla settimana della legalità, in memoria dei Giudici Antonino Saetta, del figlio Stefano e Rosario Livatino, i soliti incivili hanno abbandonato rifiuti sotto l’effige del Giudice Saetta che si trova lungo la SS 640, nel luogo in cui il magistrato perse la vita insieme al figlio Stefano.

Non è la prima volta che succede, alcune settimane fa, sempre nello stesso luogo, erano stati appesi dei sacchetti di spazzatura sotto l’effige.

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, commenta così l’accaduto:

“Ancora atti di palese inciviltà perpetrati da automobilisti di passaggio che, pur di disfarsi dei rifiuti prodotti, non rispettano né l’ambiente né, ancor meno, la dignità dei luoghi.

Con grande rammarico, sabato scorso, abbiamo registrato l’ennesimo abbandono selvaggio di immondizia nella piazzola di sosta dov’è installata l’effige del Giudice Antonino Saetta di cui, il prossimo 25 settembre, ricorre il 32° anniversario dell’eccidio.

Nonostante il luogo non ricada in territorio canicattinese, abbiamo prontamente contattato i vertici di Anas Sicilia per denunciare l’accaduto. Immediata l’attivazione del personale addetto che ha riportato al doveroso decoro il sito.

Un grazie alla concittadina che ha segnalato il fatto, all’ing.Mele per il suo tempestivo interessamento e al capo cantoniere sig. Sciara Calogero che ha rimosso i rifiuti.

Auspichiamo che questi condannabili episodi non si abbiano più a ripetere, nel rispetto dei luoghi, delle persone e, non ultimi, del decoro e della salubrità ambientale”.