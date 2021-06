Continua la diatriba tra il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ed il Governo centrale che nelle scorse ore ha impugnato l’ordinanza emessa dal governatore siciliano che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola.

Il ricorso è stato notificato alla controparte. Alla base dell’impugnazione la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni. Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti.

“Mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga come non ha fatto in questi mesi”, ha commentato Musumeci.” La Sicilia difenderà la propria decisione davanti al giudice amministrativo. Ma nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo”, ha concluso.

Aggiornamento ore 20:00 del 27 Agosto 2020:

E’ stata accolta l’istanza cautelare presentata oggi dal Governo dal Tar di Palermo (Maria Cristina Quiligotti), che ha sospeso l’esecutività del decreto emesso dal presidente della Regione Sicilia Musumeci. E’ stata fissata la camera di consiglio per il 17 settembre prossimo.

La principale motivazione relativa all’impugnazione mostrata dal governo è dovuta al fatto che la gesione del fenomeno migratorio è di competenza dello Stato e non delle Regioni.

Il presidente Nello Musumeci commenta cosi’ sulla sua pagina facebook, la decisione del TAR:“Provo pena per chi continua a speculare, anche in queste ore, sulla battaglia civile e politica che stiamo conducendo. Guardino il video: è una delle “stanze” dell’HotSpot di Lampedusa. Nessun distanziamento, un vero assembramento di uomini, prima di essere svuotato. Scene come queste dovrebbero fare indignare tutti, anche gli azzeccagarbugli che si dilettano in commenti sul decreto del TAR. Quello che ho fatto lo rifarei altre mille volte. Chi è dalla parte della ragione non deve aver paura di difendere le sue idee”.



Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto sull’argomento:



“Ennesima vergogna italiana – commenta il leader della Lega, Matteo Salvini -, governo e “giustizia” spalancano porti e porte ai clandestini. Dalla Lega massimo sostegno a Musumeci e ai siciliani. Tutti i nostri sindaci e governatori sono mobilitati per evitare qualsiasi nuovo arrivo di clandestini che ormai non sono più solo un problema economico e sociale ma anche sanitario”.

Fonte: ansa.it