Sicilia, tutto pronto per “Street Food di Primavera” in programma dal 25 al 28 aprile 2019.

Si è svolta ieri mattina nel Palazzo Municipale di Santa Teresa di Riva la conferenza stampa di presentazione dell’evento denominato “Street Food di Primavera” in programma dal 25 al 28 aprile 2019.

Ad illustrare i dettagli della manifestazione enogastronomica, targata “Fratellone” e “ People on the Move”, Claudio Prestopino e Francesco Sturniolo. Il primo cittadino Danilo Lo Giudice e l’assessore al turismo Ernesto Sigillo hanno spiegato invece cosa li ha spinti a puntare sullo Street Food.

“ Una scelta, ha spiegato il sindaco Lo Giudice, dettata dalla volontà di creare un evento a Santa Teresa di Riva che possa essere volano per il settore turistico alberghiero. Abbiamo infatti pensato ai tanti b&b presenti e alla necessità di iniziare a ragionare su un sistema in grado di incrementare le presenze nel nostro comune. Ecco perché, ha proseguito, la scelta del ponte della festività del 25 aprile.”

“ Per questa prima edizione, ha spiegato l’assessore Ernesto Sigillo, lo Street Food di Primavera accompagnerà la tradizionale “Festa della Primavera”, diventata ormai punto di riferimento nel panorama degli eventi della provincia di Messina. Location della manifestazione è il quartiere di Torrevarata che per l’occasione si trasformerà nel quartiere del gusto. Non una sagra ma un festival delle eccellenze enogastronomiche.”

Così come ha infatti precisato l’organizzatore Claudio Prestopino: “Lo Street Food di Primavera sarà un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori veri e autentici della nostra terra. Un omaggio alla sicilianità, ed un’esaltazione delle ricette tipiche dell’Isola. Puntiamo tutto sulla qualità. Vogliamo regalare ai visitatori un esperienza gastronomica. Ecco perché, ha proseguito, stiamo ricercando solo le eccellenze.”

Per 4 giorni il quartiere di Torrevarata sarà dunque il quartier generale del gusto accompagnato da musica ed eventi dedicati ai più piccoli.

Sul palco, che verrà allestito in piazza Garibaldi, si alterneranno band di alto profilo. Diversi i Djset che saranno invece distribuiti lungo la storica via di Santa Teresa.

L’evento, ha infine voluto sottolineare l’amministrazione comunale, sarà anche il primo evento pubblico plastic free della provincia di Messina.