Siracusa, “Il maggio dei libri”: oggi cerimonia di premiazione

E’ in programma oggi, venerdì 31 maggio alle 10, nella biblioteca Vittorini del Libero consorzio comunale di Siracusa, in via Roma, la cerimonia finale dell’evento “Il maggio dei libri”, manifestazione nazionale che in città è promossa dall’associazione “Per la città che vorrei” in compartecipazione con il Cirs, il Centro studi Turiddu Bella e il patrocinio del Comune e del Libero consorzio comunale di Siracusa.

Per tutto il mese di maggio, i lettori sono stati invitati a selezionare la pagina più bella di un libro in lingua italiana o in dialetto e a inviarla all’associazione “Per la città che vorrei” che l’ha poi inserita nella propria pagina Facebook. Sulla base dei “mi piace” ricevuti entro il 27 maggio, l’associazione ha fatto un conteggio e stilato la classifica, proclamando la lettura più bella.

Domani, nell’ambito dell’evento in programma alla biblioteca Vittorini, verranno attribuiti i premi sulla base dei “Likes” e quelli speciali, assegnati dalla commissione giudicatrice alle pagine e alle proposte giudicate più ricche di spunti, contenuti e significati. A tutti i partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

«Sono davvero contento – commenta Sergio Pillitteri, presidente dell’associazione “Per la città che vorrei” – dell’entusiasmo mostrato dai partecipanti al concorso. Numerose sono state infatti le pagine segnalate dai lettori e tutte di grande spessore e interesse. Da sottolineare anche la giovane età dei partecipanti al concorso che ha proprio l’obiettivo di promuovere il piacere e l’importanza della lettura, tra i ragazzi anzitutto».