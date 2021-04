Il turismo italiano riparte da un barattolo di Nutella. Con una grandissima intuizione l’Enit, Agenzia nazionale per il turismo, ha avviato una collaborazione con la Ferrero denominata “Ti amo Italia”facendo arrivare dal prossimo 12 Ottobre sugli scaffali dei supermercati una serie limitata di 30 vasetti di Nutella i cui protagonisti sono 30 luoghi iconici di tutte le regioni italiane: dal Gran Sasso in Abruzzo ai Faraglioni di Capri in Campania, dal Lago di Como in Lombardia ai trulli di Alberobello in Puglia.

Per la Sicilia è stata scelta la Scala Dei Turchi, uno dei litorali più belli e suggestivi dell’Isola che grazie alla propria maestosità permette di registrare un flusso continuo di turisti nella provincia di Agrigento.

I vasetti della crema alle nocciole che ha letteralmente conquistato il mondo saranno dunque in versione special edition dove sarà presente uno speciale QR code che, se inquadrato, renderà possibile vivere un’esperienza immersiva e multisensoriale di virtual reality stando comodamente seduti a casa.

Di Pietro Geremia