Stramilano Half Marathon, presenti atleti dell’Asd Atletica Canicattì

Connect on Linked in

Record di presenze alla 44esima edizione della Stramilano Half Marathon:circa 8000 runner italiani e internazionali ai blocchi di partenza.

La Stramilano Half Marathon si conferma anche quest’anno una gara velocissima che si è svolta sotto il sole splendente di Milano.

A salire sul podio sono stati ancora ancora una volta gli atleti africani. La medaglia d’oro è stata conquistata dal Kenya sia per la gara maschile che per quella femminile con Raimoi Vincent Kibor (1h00’10’’) e Jeptoo Priscah (1h08’26’’). Alla bellissima manifestazione che rientra tra le mezze maratone più importanti d’Italia hanno preso parte anche 6 atleti dell’ASD Atletica Canicattì, disputando una gran prova nonostante la giornata di grande caldo.

Primo dei canicattinesi Alessandro Ferro autore di un agrande prova che gli ha portato il suo nuovo Persola Best in 1:29:38 a seguire i compagni di squadra Lillo Belmonte, Antonio Ferraro, Angelo Curto Pelle, Marzio Zucchetto e Davide Zucchetto. Anche questa bellissima gara e’ stata marchiata dagli atleti biancorossi che portano il nome della loro cittadina in giro per l’Italia e non solo.