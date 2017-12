Sutera, presepe vivente più ecologico d’Italia: quest’anno si valorizzano i prodotti siciliani

Print This Post

Il Presepe Vivente di Sutera si fregia del riconoscimento di “presepe vivente più ecologico di Italia” e anche questa XX edizione sarà una manifestazione “rifiuti free” a conferma delle buone pratiche che questo splendido borgo dell’entroterra siciliano attua nell’ottica di una efficace tutela ambientale.

L’iniziativa si rinnoverà grazie alla collaborazione dello stesso comune di Sutera, con l’Associazione Kamicos e la Uno@Uno Differenziata.

Ma quest’anno il presepe di Sutera oltre alla tutela ambientale vuole sensibilizzare, soprattutto i più piccoli, ai principi della sana alimentazione e della valorizzazione dei prodotti di eccellenza del territorio siciliano.

Nasce così – grazie alla collaborazione con il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e il Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia – l’iniziativa che, dal 29 dicembre, data che tradizionalmente la uno@uno dedica ad “Una Stella nel Borgo”, darà la possibilità a grandi e piccoli visitatori del presepe di sorseggiare salutari spremute di arance rosse siciliane.

Ogni anno sono oltre ventimila i visitatori, ma si tratta di numeri di in crescita, che percorrono il dedalo di viuzze dell’antico quartiere arabo del “Rabato”, in uno scenario storico e naturale incantevole tra cantori, figuranti e ricostruzioni di ambienti in cui rivivere l’autentico spirito delle tradizioni natalizie siciliane.

Attraverso la ricostruzione di vecchie botteghe artigiane e riproposizione di antichi mestieri si sviluppa un percorso di saperi che si sposa a quello dei sapori di piatti “poveri” della cucina siciliana con assaggi di “maccu”, ricotta, formaggi e vino.

Degustazioni che comportano l’utilizzo di grandi quantità di piatti, bicchieri, posate di plastica e tovaglioli che i visitatori potranno conferire negli appositi contenitori per la differenziata disposti lungo il tragitto.

Il presepe vivente di Sutera è visitabile dalle 17 alle 21 nelle giornate del 25, 26, 29 e 30 dicembre 2017 e del 4,5,6 e 7 gennaio 2018.