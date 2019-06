Taormina, Concerto di Beneficenza in favore degli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri

Print This Post

Questa sera, sabato 8 giugno, presso il Teatro Antico di Taormina, a corollario delle celebrazioni per la ricorrenza del 205° aaniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la Fanfara del 12°

Reggimento Carabinieri Sicilia, arricchita con elementi della Banda Musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta”, terrà un concerto di beneficenza in favore degli orfani dei militari dell’Arma

dei Carabinieri dal titolo: “Dal cuore dell’Arma del Nostro Sud: Note Musicali Sotto le Stelle”.

Una serata di musica e cultura, organizzata dal Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Lugi Robusto e presentata dall’attore e conduttore televisivo Flavio Insinna, che, nello splendido scenario del Teatro Greco di Taormina, intende

unire e coinvolgere Sicilia e Calabria in un momento importante per manifestare, anche attraverso la musica, la vicinanza dei Carabinieri alle realtà che li circondano, al territorio ed alla gente.

L’evento, aperto a tutti i cittadini e turisti, cui parteciperanno le massime Autorità civili, religiose e militari delle due Regioni, sarà occasione anche di un’iniziativa benefica, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, per una raccolta fondi, su base volontaria, i cui proventi verranno devoluti

agli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri assistiti dall’Opera Nazionale assistenza orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).

Prologo dell’evento sarà la cerimonia dell’alzabandiera, alle ore 11.00 di sabato presso il Teatro Antico, cui parteciperanno le scolaresche degli istituti del comprensorio. A seguire, la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia sfilerà lungo il Corso Umberto I di Taormina, esibendosi sulla locale piazzetta belvedere di Piazza IX Aprile.

Alle 21,00 avrà inizio il concerto durante il quale i momenti di intrattenimento offerti da Flavio Insinna faranno da cornice all’esibizione sul prestigioso palco del Teatro Antico dei musicisti della Fanfara dell’Arma, integrata da alcuni solisti della Banda della “Brigata Aosta” che, dopo l’esecuzione della “Fedelissima”, la marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri, si esibirà in alcune arie tratte dalle opere di Verdi e Mascagni, in brani della tradizione musicale popolare di Sicilia e Calabria nonché in alcuni pezzi di jazz.

Sul palco un complesso musicale ed un voce soprano, tutti militari dell’Arma in servizio presso il Comando Interregionale Carabinieri

Culqualber, eseguiranno tre canzoni pop. Inoltre l’orchestra Giovanile dell’Istituto comprensivo 1 di Taormina suonerà un celebre brano di Ennio Morricone.

La serata si concluderà con la cerimonia dell’ammaina Bandiera, preceduta dall’esecuzione della Virgo Fidelis e dell’Inno Nazionale eseguiti dai musicisti della Fanfara, della Brigata Aosta e dal coro polifonico della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

L’ingresso, con accesso consentito sino alle ore 20,30, sarà libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.