Tredici turisti stranieri sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto a Santa Venerina, mentre tornavano da un’escursione sull’Etna.

L’incidente ha coinvolto un minibus che si è schiantato contro un balcone situato a un piano rialzato.

Secondo le prime ricostruzioni, il minibus, che trasportava i turisti di ritorno dall’escursione, ha perso il controllo e si è schiantato contro un balcone, causando diversi feriti.

Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona per ricevere assistenza medica.

Tra loro, uno è stato evacuato in elicottero dal servizio 118 per un intervento d’emergenza. Fortunatamente, nessuno dei turisti sembra essere in pericolo di vita.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le autorità locali stanno conducendo un’indagine per determinare le circostanze precise che hanno portato al violento schianto.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sullo stato di salute dei feriti o sull’identità del conducente del minibus.

Le forze dell’ordine e i servizi di emergenza hanno effettuato le indagini di rito per chiarire la dinamica dell’incidente.