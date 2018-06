Ustica Space Weekend: dal 27 al 30 Luglio Eclissi di Luna, Corsi di Astrofotografia e Viaggio nel Cosmo …

Print This Post

Dal 27 al 30 Luglio 2018 sull’Isola di Ustica in Sicilia, presso l’Hotel Village Punta Spalmatore, si svolgerà “Ustica Space Weekend”, un lungo weekend ricco di attività a contatto con l’astronomia, sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“.

Si comincia venerdì 27 Luglio con l’osservazione con i telescopi dell’Eclissi Totale di Luna. Lo staff di Astronomitaly e il giornalista scientifico Franco Foresta Martin, ospite d’onore della serata,

racconteranno le curiosità di questo evento astronomico e le meraviglie del Cosmo. L’eclissi è un fenomeno molto raro e in questa fortunata occasione sarà possibile osservarlo per tutta la serata.

Sabato 28 Luglio vi sarà il Corso di Astrofotografia intitolato “I cieli più belli d’Italia”, a cura di Fabrizio Marra – Founder di Astronomitaly e Federico Masci – Photographer & Video Maker, autori dei servizi video-fotografici per le destinazioni certificate fra “I cieli più belli d’Italia”.

Ben due gli appuntamenti a portata di tutti per imparare a catturare la magia delle stelle e i fenomeni che si possono osservare nel cielo stellato:

• Sabato 28 Luglio – Corso di Astrofotografia LIVELLO I: adatto a chi desidera imparare o ripassare le tecniche e la pratica di base, come fotografare le stelle con attrezzature amatoriali, anche da alcune tipologie di Smartphone.

• Domenica 29 Luglio – Corso di Astrofotografia LIVELLO II: adatto a chi desidera apprendere le tecniche più avanzate a fotografare le stelle con attrezzature maggiormente professionali e imparare l’elaborazione astrofotografica.

Per entrambi i corsi è prevista una breve sessione di teoria e una sessione di pratica. Alle ore 17.00 si svolgerà una sessione teorica per prepararsi al meglio prima di entrare in azione. La sera dopo cena, a partire dalle ore 22.00 e fino a tarda notte sarà possibile partecipare alla sessione pratica che si svolgerà nei pressi dell’Hotel, con tanti soggetti da fotografare, dalla Torre Borbonica al Faro di Punta Gavazzi, sino alle rocce millenarie presenti sulla costa nella Riserva Marina Integrale.

Infine il Lunedì 30 Luglio sarà possibile vivere l’esperienza del Viaggio nel Cosmo 3D: un viaggio virtuale nell’Universo con le spiegazioni di una guida di Astronomitaly.

Per l’intero weekend si potrà soggiornare all’Hotel Village Punta Spalmatore, in camere o bungalow circondati dalla vegetazione mediterranea e dalla pineta. La struttura offre piscina, campi da tennis, mini club, sala da ballo, teatro all’aperto, centro benessere e un’ampia scelta di attività tra snorkeling, immersioni, escursioni in barca, sentieri naturalistici, geologici o archeologici.

Info e prenotazioni: https://astrotourism.com/viaggi/ustica-space-weekend/

