A seguito della recente riforma che vede la riunificazione delle CAN di A e B in un unico organo tecnico resasi necessaria per favorire anzitutto l’uniformità tecnica e di giudizio, anche in funzione dell’uso della tecnologia in campo con il VAR che favorirà la crescita dei giovani grazie a una sana competizione interna , ieri è stato ratificato il nuovo organico Arbitri Assistenti ed Osservatori che opereranno nella stagione 2020/2021 nella nuova CAN A e B .

A rappresentarci sarà il nostro Vice Presidente Rosario Perrone che di fatto transiterà dalla CAN B ( che lo vedeva in organico dalla stagione 2018/2019 ) all’attuale massima categoria Nazionale CAN A/B .

Rosario saprà rappresentare come sempre con professionalità e dedizione tutti gli Arbitri Agrigentini e Siciliani . Un grande in bocca al lupo da tutta la sezione agrigentina.