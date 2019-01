Agrigento, crede di aver subito errore durante un’operazione: paziente denuncia Asp

Print This Post

Guai in vista per l’Asp di Agrigento.

In seguito ad una operazione chirurgica di osteosintesi, un paziente avrebbe denunciato l’Azienda sanitaria agrigentina per via di un presunto errore commesso dai medici durante l’intervento.

Il tutto era avvenuto nei primi giorno dell’Agosto 2013, quando il paziente, dopo un incidente stradale, era stato trasportato presso il di Ortopedia e Traumatologia del “Giovanni Paolo II” di Sciacca dove i medici avevano hanno bloccato i frammenti ossei, determinati dalla frattura, con viti e placche.

Un’operazione che secondo la vittima dell’incidente sarebbe stata commessa in modo sbagliato al punto tale da denunciare i dottori al tribunale di Agrigento chiedendo un risarcimento danni di circa 10 mila euro.

Di Pietro Geremia