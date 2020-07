Canicattì, Calcio a 5: Il Futsal prende Giuseppe Castiglione come nuovo Mister

Connect on Linked in

Il Futsal Canicattì 5 con grande entusiasmo comunica di aver scelto il suo nuovo mister. Si tratta di Giuseppe Castiglione, allenatore di grande esperienza che dopo 7 anni ritorna sulla panchina biancorossa.

Finita la sbornia dei festeggiamenti per aver raggiunto un risultato storico per la nostra città, la serie B appunto, la nostra società si è messa immediatamente a lavoro per programmare il futuro e per farlo doveva scegliere una conduzione tecnica che ci garantisse grandi prospettive e che avesse le nostre stesse ambizioni, perché l’obiettivo è continuare a sognare.

La scelta non poteva non ricadere su Giuseppe Castiglione, allenatore di grande esperienza, canicattinese doc, ma agrigentino d’adozione per esigenze lavorative e familiari. Fin dai primi contatti si è dimostrato entusiasta di questa nuova possibilità nella sua città.

Il suo curriculum parla chiaro nella stagione 2013/14 gli viene affidata la panchina dell’Athena Agrigento arriva secondo disputando i play-off, l’anno successivo arriva a Canicattì piazzandosi quinto.

Nella stagione 2015/16 va sulla panchina dell’Akragas, vincendo il campionato di serie D, stagione 2016/17 sempre con l’Akragas vince il campionato di C2, nel 2017/18 al primo anno di C1 arriva terzo perdendo la finale play-off, 2018/19 arriva terzo in campionato ma vincitrice di play-off interni e spareggi nazionali con finale contro il Gubbio vinta promozione in B. E infine la scorsa stagione l’ultima sulla panchina dell’Akragas, raggiunge una salvezza tranquilla nel campionato nazionale di serie B.

Insieme a mister Castiglione ci sarà il suo staff col quale ha fatto tanto bene in questi anni. Andrea Burgio allenatore in seconda che siederà anche sulla panchina della nostra juniores, Andrea Ginex altra vecchia conoscenza del nostro Futsal e anch’esso canicattinese che avrà il compito di prendersi cura dei muscoli dei nostri ragazzi e infine ma non per importanza Antonio Lavilla fino alla stagione scorsa con noi in squadra e da quest’anno il nostro preparatore dei portieri. Benvenuto mister a te e al tuo staff, , la tua ambizione è la nostra ambizione!