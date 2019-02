Canicattì, Euroform : “Progetto potenziaMente”, doposcuola gratuito per gli alunni della scuola media

Print This Post

Scuola Euroform di Canicattì. Doposcuola gratuito per gli alunni della 2 e 3 media e preparazione agli esami di licenza media.

La Scuola Euroform di Canicattì , informa le famiglie che sono aperte le iscrizioni al “Progetto potenziaMente” ovvero un Doposcuola pomeridiano di recupero, potenziamento didattico e preparazione per gli esami di licenza media, supportando anche la stesura delle tesine.

Il Doposcuola prevede due incontri pomeridiani settimanali in cui i ragazzi saranno guidati da docenti qualificati e abilitati all’insegnamento delle principali materie come Italiano, Matematica, Inglese e Scienze.

L’iniziativa ha la finalità di accompagnare gli alunni fino al conseguimento della licenza media e di supportarli nel delicato passaggio tra due diversi cicli di istruzione, offrendo loro dei percorsi di accompagnamento e recupero al fine di raggiungere il successo scolastico e formativo.

L’iniziativa prende avvio con il patrocinio dei Comuni di Ravanusa, Campobello di Licata e Delia ed è rivolta a tutti gli alunni delle scuole medie di Canicattì e paesi limitrofi.

Le sedi di svolgimento del Doposcuola sono:

Via Largo Aosta n.11 (Palazzo Cadillac) Canicattì;

Aula Consiliare del Palazzo Comunale – Delia;

Biblioteca Comunale – Ravanusa;

Centro Polivalente – Campobello di Licata

Per info telefonare ai seguenti numeri: 3476371276 – 3881207837

Euroform per la scuola e per il sociale.