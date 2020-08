Oggi i colori biancorossi sono più vivi e luccicanti che mai.

Tirati a lucido per dare il benvenuto nella nostra famiglia ad un giocatore meraviglioso, un ragazzo dalle doti indiscutibili, un serio professionista che ha fatto del suo sogno, la sua passione. Siamo felici di comunicare che Giovanni Marino è un giocatore biancorosso, uno da Futsal Canicattì 5. Ennese, classe ’89, lo scorso anno capitano e condottiero della Nissa 5 in serie B dove ha raggiunto i playoff poi non disputati causa Covid. Inizia con le giovanili dell’Ennese fino a meritare la convocazione nell’under 21 nazionale, con la squadra della sua città ottiene la promozione in C1 dove vince anche la Coppa Italia.

Poi a Leonforte, vince il campionato di C2 e l’anno seguente il campionato di C1. Nel 2015 approda alla Nissa in B, nel 2016 ritorno a Leonforte in C1 raggiungendo i playoff con il Città di Leonforte. Nel 2017 di nuovo a Caltanissetta con la Pronissa vince il campionato di C2, l’anno dopo la C1 e la coppa Italia e infine come già detto l’anno scorso in B i playoff. Il suo curriculum parla chiaro, Giovanni Marino è un giocatore di esperienza, che ha fatto per più anni la B, intelligenza tattica, tecnica sopraffina e carisma, dunque accontentato mister Peppe Castiglione che aveva fatto espressamente il nome dell’ex capitano nisseno. Soddisfatto e felice il presidente Urso che ha condotto personalmente la trattativa:

“Avevamo due obiettivi e due ne sono stati centrati su chiara richiesta del nostro mister, due ragazzi eccezionali, cosa importantissima per noi, Cascino e Marino. Devo essere sincero, -continua il presidente- non è stato difficile convincere Giovanni a vestire i nostri colori perché l’entusiasmo di lottare e sudare per la nostra maglia dietro la spinta di un pubblico straordinario che non ha paragoni nel panorama siciliano e non, unito ad un progetto importante, è stata la grande motivazione che ha convinto il ragazzo a venire da noi. È una sfida per lui perché per venire da noi ha rinunciato anche a delle offerte importanti provenienti dalla A2. Ci aspettiamo tanto da lui come da Cascino preso qualche settimana fa e da tutto il gruppo, perché siamo convinti che stiamo costruendo un roster capace di giocarsela con tutte, ovviamente questo non significa che vinceremo ma che continueremo a sognare come abbiamo sempre fatto e i sogni ogni tanto si avverano”.