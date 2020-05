Canicattì, il CLUB JUVE rimarrà chiuso per tutta la stagione (Video)

Connect on Linked in

In riferimento alle disposizioni attuate dal governo per contrastare il coronavirus, in particolare le spese periodiche per la sanificazione dei locali e il mantenimento delle distanze di sicurezza, il Club Juve di Canicattì comunica che rimarrà chiuso per tutta la stagione in corso.

Ovviamente sono sospese trasferte e attività di ogni genere. Si comunica inoltre che bisogna capire l’evolversi della situazione per valutare le sorti anche della prossima stagione calcistica (2020/2021).

Per ulteriori informazioni contattare 3938016286

Il Presidente Lillo Sabella