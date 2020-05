Corruzione nella sanità, Musumeci: “La Regione parte civile, al setaccio tutte le gare d’appalto”

Connect on Linked in

“Avevamo visto giusto quando abbiamo approvato in giunta una delibera sulla Cuc e poi adottato misure per l’affiancamento di Consip”, ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo l’inchiesta della guardia di finanza che ha portato a 12 misure cautelari per corruzione nella sanità siciliana.

“Chi ruba, se accertato, non merita di aver ricevuto la stima di tante persone perbene. La Regione – continua – sarà parte civile e ho dato disposizioni di passare al setaccio tutte le gare, perché anche procedure iniziate nel 2016, come quelle oggetto dell’indagine odierna, possono avere prodotto i loro effetti in epoca successiva. Deve essere chiaro a tutti che la sanità non è un business, ma serve a curare le persone”.

