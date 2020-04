Sicilia, Coronavirus: dalla Regione un intervento choc per il turismo

Connect on Linked in

Un ostacolo a volte può rappresentare un trampolino di lancio.

L’assessore al Turismo e allo sport, Manlio Messina, vuole guardare avanti e rilancia la Sicilia come meta turistica per i prossimi mesi in vista della ripresa: “Intanto bisogna dire che il turismo è il settore che ha subito maggiori danni – dice Messina a gds.it – serve un intervento importante per rilanciare tutto il settore”.

L’assessore mette la Sicilia in vetrina e dice: “Creeremo dei pacchetti che consentiranno ai turisti di venire gratuitamente nella nostra isola, con notti e biglietti gratuiti, visite ai musei e parchi archeologici, tutto gratis. Pacchetti che acquisterà la Regione direttamente dalla filiera del Turismo”.

E poi sullo sport, il tennis potrebbe ripartire prima anche del calcio: “È sicuramente uno sport che mantiene il distanziamento sociale rispetto a tanti altri. Il nodo è lo spogliatoio, magari immaginare di fare la partita a tennis e poi andare a fare la doccia a casa”.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/video/economia/2020/04/20/coronavirus-lassessore-al-turismo-faremo-pacchetti-gratuiti-per-far-venire-in-sicilia-68502f21-cb37-4ad0-9d3e-6d7523ae8f91/)