L’industria dell’iGaming è sempre stata composta da molteplici generi e nel 2024 la loro varietà è più che mai variegata. La lobby di Bankonbet presenta diversi tipi di giochi di tendenza quest’anno e vale la pena di discutere le principali nicchie per evidenziare le tendenze attuali in Europa, negli Stati Uniti e in altre parti del mondo.

Slot machine

Le slot machine sono sempre state la categoria di giochi più ampia su Bankonbet e sulla maggior parte degli altri siti di gioco d’azzardo. Si tratta del genere più popolare tra i giocatori e i giochi sono abbastanza facili da impostare da parte dell’operatore, il che significa che la situazione è vantaggiosa per tutti. Lo status quo non è cambiato nel 2024: le slot machine sono ancora di gran lunga la sezione più richiesta del sito.

Ci sono più di 3.000 titoli di questo genere di oltre 50 fornitori di software, tra cui alcune grandi aziende come Microgaming, Yggdrasil, NetEnt e molti altri importanti sviluppatori. Inutile dire che ogni singola macchina presente nella lobby è stata creata da un’azienda autorizzata ed è stata certificata ufficialmente per garantirne la trasparenza.

Sale giochi

Gli arcade sono titoli con un enorme valore di rigiocabilità che hanno conquistato il settore. Alcuni degli esempi più importanti del genere sono Mines, Crash games, HiLo, Dice, ma ci sono anche decine di altri giochi istantanei che vale la pena scoprire.

Ogni mese nuovi fornitori di software entrano in questa nicchia e molti operatori iniziano addirittura ad aggiungere i loro arcade esclusivi sviluppati internamente.

Questo genere ha apparentemente sostituito del tutto le specialità, in quanto i giochi istantanei sono molto più completi delle loro controparti più vecchie.

I giocatori moderni apprezzano la loro complessità, le funzioni sociali e di qualità della vita integrate e l’impareggiabile valore di rigiocabilità di questi giochi. Anche se questa nicchia è già abbastanza ampia, si prevede che crescerà ulteriormente entro la fine dell’anno.

Dealer dal vivo

La lobby dei croupier dal vivo di Bankonbet era già popolare al momento dell’arrivo del 2024, ma il segmento è ancora in forte crescita. Con l’ingresso di nuovi operatori sul mercato e il lancio regolare di nuovi studi, non c’è da stupirsi che la domanda corrisponda all’offerta in questa situazione. I giocatori amano immergersi nell’atmosfera di un vero casinò offline comodamente da casa e quest’anno i giochi dal vivo promettono bene.

I giochi da tavolo classici rimangono ancora la nicchia più grande del segmento live, ma anche i game show stanno crescendo di giorno in giorno. I successi di sempre come Crazy Time o Monopoly Live non sono gli unici titoli degni di nota: ogni fornitore sta cercando di creare il proprio game show. La maggior parte di essi ruota attorno alla Ruota della Fortuna, ma alcuni sviluppatori sono riusciti a creare esperienze completamente diverse.

Giochi da tavolo

Anche se i titoli con croupier dal vivo sono molto popolari su Bankonbet, i giochi da tavolo basati su RNG sono ancora molto richiesti dai clienti. Classici come il blackjack, la roulette e il baccarat possono essere molto più coinvolgenti nel formato live, ma molti utenti continuano a preferire le loro controparti a giocatore singolo. L’attrattiva principale riguarda la maggiore efficienza, in quanto gli scommettitori non devono aspettare che un croupier reale esegua il giro o che gli altri utenti inviino le loro puntate. Con i giochi da tavolo basati su RNG, il processo è molto più rapido ed efficiente.

La categoria è ricca di titoli interessanti che includono sia i classici sopra citati che le loro varianti uniche con regole modificate. Ci sono più di 200 giochi da tavolo diversi da esplorare e, anche se le novità non sono così frequenti al giorno d’oggi, la montagna di contenuti esistenti soddisferà un giocatore con qualsiasi preferenza.