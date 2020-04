Sicilia, la nuova ordinanza di Musumeci: ulteriori limitazioni sulle uscite di casa

Connect on Linked in

Continuano ad essere emesse le ordinanze in tema di prevenzione alla diffusione del Coronavirus in Sicilia.

Nella giornata di ieri il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in virtù delle giornate pasquali, non solo ha ordinato la chiusura dello Stretto di Messina dal 10 al 13 aprile

(eccezion fatta per pendolari, agli operatori sanitari e agli appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate), ma ha anche limitato le uscite ad una sola volta al giorno (ad eccezione di quelle per i farmaci) e solo per un componente familiare oltre all’uso di mascherine guanti monouso e igienizzante che diventeranno un obbligo per chi lavora all’interno dei negozi di generi alimentari ed, infine, all’obbligo di mascherina per tutti o con altro adeguato accessorio qualora non fosse possibile consentire la distanza di un metro.