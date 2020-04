Print This Post

«Il premier Conte ha chiesto alle Regioni di condividere con i ministeri competenti eventuali scelte di anticipare riaperture di attività.

Valutiamo l’ipotesi che lo Stato propenda di andare oltre al 3 maggio, mentre la nostra posizione è che non si può andare oltre a quella data, perché in Sicilia ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni. Ecco perché nel pomeriggio il presidente Musumeci incontra il comitato tecnico-scientifico regionale». Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, all’Assemblea siciliana.

“Le Regioni non possono ampliare le decisioni assunte dal governo nazionale sulle aperture delle attività – ha continuato Razza – Ma possono valutare degli step di apertura interloquendo con Roma però su basi scientifiche; sarebbe un grave errore se questa graduale apertura delle attività sia valutata al di fuori della sicurezza dei lavoratori, degli operatori, del distanziamento sociale e del contenimento su basi scientifiche e sanitarie.

Al prossimo incontro Stato-Regione rappresenteremo la nostra posizione”.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/cronaca/2020/04/16/coronavirus-la-sicilia-dice-basta-contrari-allo-stop-oltre-il-3-maggio-qui-la-situazione-e-diversa-84e3c480-2bd2-4f51-b2ba-96bf84018cbd/)