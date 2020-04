Sicilia, Musumeci emana nuova ordinanza sulle misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella serata odierna il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha emanato un’ordinanza che recepisce quanto disposto da parte dell’ultimo Dpcm sull’emergenza coronavirus.

L’ordinanza stessa, che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi fino al 3 maggio, consentirà dunque la riapertura di librerie confermando la chiusura dei negozi di generi alimentari la domenica e nei giorni festivi oltre che il divieto di attività motoria e passeggiate con i figli anche nei pressi della propria abitazione.

Per quanto riguarda l’uso della mascherina lo stesso Musumeci si è espresso confermando che ” negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto gli operatori sono tenuti all’uso di mascherina, all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante”.