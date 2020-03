Sicilia, Musumeci stanzia 100 milioni di euro per le famiglie bisognose dell’Isola

Connect on Linked in

Tempo di solidarietà anche da parte del Governo regionale ai tempi del Coronavirus.

Nella giornata di ieri il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha deciso di stanziare 100 milioni di euro per consentire alle famiglie disagiate di accedere all’assistenza alimentare.

Il provvedimento, approvato nella mattinata di ieri in una seduta straordinaria e urgente avvenuta a Palazzo Orleans, sarebbe una prima e necessaria risposta che la politica siciliana ha voluto stanziare per consentire a migliaia di famiglie siciliane, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari.

“Le risorse verranno assegnate, in più tranche, a tutti i comuni, che nella distribuzione – dice Musumeci– dovranno prestare particolare riguardo alle nuove povertà determinate dalle famiglie che non percepiscono più alcun reddito, compreso quello di cittadinanza, e alcuna altra assistenza economica o sanitaria”.