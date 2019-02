Sciacca, rilevate esche avvelenate in città: scatta la bonifica

Connect on Linked in

E’ ancora allarme avvelenamenti di randagi a Sciacca.

In seguito al ritrovamento di un cane probabilmente avvelenato in una vita del centro cittadino, e fortunatamente messo in salvo grazie al tempestivo intervento del Servizio Veterinario, il primo cittadino Francesca Valenti nella giornata di ieri ha disposto un intervento di bonifica in contrada Ferraro col fine di verificare la presenza di eventuali altre esche contenenti metaldeide, lumachicida o un antiparassitario messi al solo scopo di uccidere gli sventurati quadrupedi.

La città saccense non è purtroppo nuova a questi vili attacchi contro gli amici a 4 zampe che l’hanno portata all’onor delle cronache per il triste avvelenamento di ben 30 cani nel 2018 e di 20 gatti nel mese scorso.

Di Pietro Geremia