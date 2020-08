A seguito del preoccupante aumento dei casi di positività al Covid 19, il presidente della regione Sicili, Nello Musimeci, ha deciso di valutare la stesura di una nuova ordinanza che prevede misure restrittive per chi rientra da quei paesi considerati ad alto rischio Covid.

Da fonti provenienti da Palazzo d’Orleans, si apprende che lo staff del Presidente Musumeci sta ultimando un’ordinanza contenente nuove misure di controllo sanitario obbligatorio su quanti rientrano da Malta, Spagna e Grecia. Tale decisione è maturata a seguito dei numerosi casi di persone risultate positive al Covid-19 dopo essere rientrate in Sicilia da uno dei tre Paesi.

Intanto, in vista dell’avvicinarsi del ferragosto, per contrastare il diffondersi di nuovi contagi, saranno rafforzati i controlli sulle spiagge, nei bar e nei ristoranti. Chi non rispetterà le regole, oltre a pesanti sanzioni, rischia anche la chiusura temporanea del locale.

Rimane l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi e in tutti gli altri luoghi dove non è possibile rispettare il distanziamento sociale, stabilito in almeno un metro tra persone. Per entrare negli uffici pubblici, nei negozi e nei centri commerciali rimane l’obbligo di indossare correttamente la mascherina, sarà obbligatoria ancora al ristorante quando ci si alza per andare alla cassa.