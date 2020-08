Anche in provincia di Agrigento si ritorna a parlare di coronavirus, l’ondata di nuovi casi di positività al Covid 19 non ha risparmiato l’entroterra agrigentino.

Nelle scorse ore si è appresa la notizia di due nuovi casi di Coronavirus, ad Agrigento e Santa Elisabetta.

Il primo riguarda un giovane Agrigentino che, dopo essere rientrato da Malta, è risultato positivo ai test per l’indivuduazione del nuovo coronavirus, il ragazzo non presenta particolari sintomi e si trova in isolamento domiciliare monitorato dal personale medico dell’Asp di Agrigento.

Il secondo caso invece riguarda un uomo di Santa Elisabetta residente in Belgio e rientrato per le vacanze estive nel suo paese natale. L’uomo, a seguito di alcuni sintomi sospetti, ha effettuato il tampone ed è risultato positivo. Adesso si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il Sindaco di Santa Elisabetta, Mimmo Gueli, invita tutti coloro che hanno avuto contatti diretti ad auto isolarsi e rivolgersi con urgenza al proprio medico di famiglia.

Anche il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, invita i suoi concittadini alla massima prudenza al fine di evitare un nuovo lockdown.

Fino adesso la situazione in provincia di Agrigento non aveva fatto registrare particolare preoccupazione, adesso invece si ritorna ad avere timore per possibili nuovi focolai. Ciò che maggiormente preoccupa è l’ondata di rientri prevista per ferragosto, per questo motivo si stanno valutando una serie di misure per tenere sotto controllo la situazione.

A far preoccupare sono le serate della movida, possibile veicolo di contagio a causa dei contatti ravvicinati tra giovani spesso restii ai necessari accorgimenti. Per questo motivo sono già in corso nuovi controlli e restrizioni mirati a contenere il diffondersi di nuovi casi.

In Italia ieri si sono registrati 412 nuovi casi, secondo i dati del ministero della Salute. In lieve aumento il numero delle vittime che ieri sono state 6, mentre lunedì l’incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi – Valle d’Aosta e Molise – mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89, di cui 71 migranti).