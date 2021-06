Riceviamo e pubblichiamo.

“Apprendo con soddisfazione dell’invio da parte dell’Assessore alla Salute, Ruggero Razza, di una task force nei centri di accoglienza per migranti presenti in Sicilia per verificarne l’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario.

Un’atto, quello di Ruggero Razza, conseguenziale rispetto all’Ordinanza del Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e che da concretezza a quanto da me dichiarato, con cognizione di causa, il 4 giugno scorso, in occasione della manifestazione di protesta dei cittadini di Siciliana per la chiusura della struttura ex Villa Sikania, sulla necessità di un’ispezione regionale per accertare le condizioni di salubrità delle strutture destinate all’accoglienza dei migranti.

Ancora una volta il tempo ha certificato la validità e la concretezza delle proposte di Fratelli d’Italia che, nello schierarsi incondizionatamente a fianco del Presidente della Regione, Nello Musumeci, a tutela della salute dei siciliani, ribadisce la necessità dell’attivazione di un blocco navale per fermare definitivamente il business degli scafisti ed il traffico di essere umani”. Lo afferma, Calogero Pisano di Fratelli d’Italia (FdI)