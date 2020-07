Sport, la riforma prende forma: tutte le novità

Connect on Linked in

Il governo giallorosso si appresta a cambiare la riforma dello sport approvata un anno fa da quello gialloverde.

La bozza del testo preparata dal ministro Spadafora da un lato potenzierebbe il Coni e dall’altro prevederebbe norme più restrittive riguardo la vita politica dello stesso ente.

Il testo ridurrebbe infatti, tra le altre cose, il limite dei mandati che aveva esteso il Pd, con la conseguente impossibilità per Giovanni Malagò di potersi ricandidare per il prossimo quadriennio olimpico.

Lo stesso limite sarebbe previsto anche per i membri di giunta ma non per i presidenti federali. Si tratterebbe di una ‘controriforma’ che supererebbe i presupposti su cui si era basata la precedente riforma dello sport voluta dall’ex sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Restaurato in qualche modo il sistema precedente, il Coni riacquisterebbe spazi e sedi precedentemente ridotti dalla stessa riforma.

In termini di influenza sul territorio vedrebbe in parte circoscritto il raggio d’azione di Sport e Salute, l’ente nato poco più di un anno fa e che ha sostituito la vecchia Coni Servizi. Sarebbe confermata infatti la nascita del nuovo dipartimento dello sport con ampie competenze.

Fonte:Rainews.it