Sicilia, stanziati contributi per gli affitti fino a 150 euro al mese

Arrivano gli aiuti regionali per più di 5 mila famiglie dell’Isola.

Il Presidente Nello Musumeci, grazie al bando emanato dall’Assessorato alle Infrastrutture per

il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, ha infatti deciso di stanziare una serie di contributi, consistenti in circa ben 7,5 milioni di euro, per assicurare una somma di denaro a chi si trovi in affitto.

Il termine per la presentazione della domanda è stata fissata per il 13 Marzo e potrà prevedere, stando alle parole del Governatore, quote che possono andare a rientrare “dalla spesa alla casa fino agli investimenti per creare lavoro e sviluppo”.