Agrigento, 6 nuovi giovani arbitri entrano a far parte della Sezione Aia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nuovi arbitri nella sezione Aia di Agrigento. Sono 6 i giovanissimi ragazzi, della media età di 16 anni, entrati a far parte della grande famiglia della sezione arbitri agrigentina superando brillantemente gli esami .

Presente per l’occasione in rappresentanza del CRA Sicilia e Presidente della Commissione esaminatrice il componente segretario Francesco Oneglia .

I giovani, quasi tutti accompagnati dai genitori, alla fine degli esami hanno dimostrato entusiasmo per essere entrati a far parte di un’associazione dove avranno la possibilità d’intraprendere una bellissima attività all’insegna dello sport , della crescita umana , etica e sociale .

Il Presidente Gero Drago ha colto l’occasione per puntualizzare che la Sezione deve essere come una seconda casa per i giovani dove i formatori e i dirigenti sono persone capaci di garantire il supporto necessario alla loro crescita tramite comportamenti e attività consone al ruolo.