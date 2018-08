Agrigento, aumentano gli sportivi: la provincia passa dal 108° al 100° posto nella classifica del Sole 24ore

Connect on Linked in

Secondo uno studio pubblicato dal Sole 24 Ore sull’indice di sportività delle varie provincie italiane, la provincia di Agrigento ha avuto un leggero miglioramento passando da un brutto 108° ad un meno disdicevole, ma pur sempre scarso, 100° posto.

Il range è stato stabilito da una serie di monitoraggi basati su 30 indicatori, di cui tre di carattere generale (riguardanti prevalentemente i tesserati) e gli altri divisi in tre grandi “famiglie”: sport di squadra, sport individuali, sport e società. Un settore, quest’ultimo, che vede una più alta rotazione degli indicatori”.

Per quanto riguarda le altre province siciliane si possono notare nella classifica generale un degno 64° posto per la città di Messina (mettendosi dunque al primo posto tra i capoluoghi siciliani), alla quale seguono Ragusa al 77° posto, Siracusa al 81°, Catania al 85°, Palermo al 95° e come fanalini di coda Caltanissetta al 106° ed Enna al 107°.

Di Pietro Geremia