Agrigento, Figc nomina Mister Jack Giardina tecnico selezionatore delle rappresentative calcio a 5 under 15 e under 17

Mister Jack Giardina è stato nominato dal presidente della Figc di Agrigento Angelo Caramanno e dal delegato calcio a5 Alessandro Lo giudice,tecnico selezionatore delle rappresentative calcioa5 under 15 e under 17 che parteciperanno al torneo regionale “Gaetano Patti” , manifestazione che vede la partecipazione di tutte le delegazioni siciliane , lo staff completo è composto oltre dal tecnico Giardina da ; Alessandro Di natali come collaborare tecnico under 17 e da Elio Caltagirone per l’undr 15 , il preparatore atletico Giovanni Farina e gli accompagnatori Sebastiano Caizza e Vincenzo Piscopo il medico Giovanni Curella , il tutto coordinato da Alessandro Lo giudice . La selezione Agrigentina debutterà giorno 28 novembre ad Alcamo contro i pari grado del Trapani successivamente il 5 dicembre contro il Caltanissetta ed infine il 12 dicembre contro il Ragusa.