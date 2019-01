Connect on Linked in

Amnesty International ha programmato in Italia e non solo, oltre 150 iniziative, grazie alle 70 fiaccolate organizzate dai gruppi, alle 58 iniziative nelle scuole e a tutti gli altri eventi organizzati da associazioni e istituzioni locali o singoli cittadini per ricordare tre anni senza Giulio Regeni. Il 25 gennaio 2016, tragicamente, il nome di Giulio Regeni si aggiungeva a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata.

Il gruppo 283 di Agrigento di Amnesty International sarà in piazza ad Agrigento il 25 Gennaio dalle ore 19:00 a Porta di Porte per ricordare la morte del giovane ricercatore italiano e per chiedere l’accertamento delle responsabilità per la sparizione, la tortura e l’uccisione di Giulio.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro, singoli cittadini o associazioni, che vogliono che sia fatta piena luce su quanto è realmente accaduto in Egitto.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/agrigento/217632/agrigento-il-25-gennaio-ricorda-guilio-regeni-a-tre-anni-dalla-sua-scomparsa.html)