Agrigento, il presidente degli arbitri di calcio agrigentini incontra l’Ass reg allo Sport

Il Presidente Gero Drago ha incontrato Manlio Messina Assessore Regionale allo sport , turismo e spettacolo della Regione Siciliana per illustrargli il magnifico mondo dell’AIA e in particolare della Sezione di Agrigento soffermandosi sul grande lavoro sociale , associativo e culturale che ogni sezione del territorio svolge per la crescita dei giovani e per garantire la regolarità dei campionati .

E’ stata anche l’occasione per parlare delle varie iniziate organizzate sul territorio tra cui l’organizzazione della terza edizione del “ Premio Nazionale Livatino “ di cui la Regione Siciliana è stata dal primo istante patrocinante più importante .

L’Assessore Messina si è dimostrato interessantissimo del mondo arbitrale e desideroso di conoscerlo ancor meglio , nei prossimi giorni infatti è stato fissato un appuntamento con il Presidente Regionale del CRA Sicilia Michele Cavaretta per approfondire alcuni possibili progetti rivolti verso i giovani e verso la lotta alla violenza nei confronti dei direttori di gara .

“ Voglio ringraziare a nome mio personale e di tutti gli arbitri Agrigentini l’Onorevole Manlio Messina , Assessore giovane e voglioso di mettersi a disposizione di Associazioni come le nostre che giornalmente sono impegnate per fare in modo che i giovani frequentino ambienti sani e dove possano crescere lontani da tentazioni dannose perseguendo principi etici ed educativi positivi , nei prossimi mesi approfitteremo della disponibilità della Regione Siciliana per studiare insieme iniziative che possano contribuire sempre più alla crescita del nostro mondo ma soprattutto del territorio in cui viviamo “ .