Agrigento, oggi la celebrazione della “Virgo Fidelis” e “78° Anniversario della Battaglia di Culqualber”

Oggi 21 novembre, alle ore 17:00 presso la Basilica Cattedrale San Gerlando di Agrigento, in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis” – Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri – verrà celebrata una Santa Messa, officiata dall’Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro. La cerimonia – in cui si inserisce anche il “78° Anniversario della Battaglia di Culqualber” e la celebrazione della “Giornata dell’Orfano” – costituisce annualmente un momento di meditazione spirituale per le donne e gli uomini in uniforme della Benemerita. Quest’anno, l’evento assumerà una particolare connotazione in virtù della scelta di celebrare la ricorrenza nella Cattedrale agrigentina, riaperta ai fedeli lo scorso 25 febbraio, dopo otto lunghi anni di chiusura al pubblico. Alla celebrazione parteciperanno le autorità provinciali, unitamente a Carabinieri, in servizio e in congedo, alle loro famiglie, ai parenti delle “vittime del dovere” e ad una folta rappresentanza di studenti di istituti scolastici del capoluogo. Tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare quali graditi ospiti dell’Arma.