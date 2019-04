Agrigento, oltre 2000 le offerte di lavoro presso gli uffici Urp del Libero Consorzio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sono circa 2000 le nuove offerte di lavoro in enti pubblici ed aziende private, distribuite su tutto il territorio nazionale, consultabili negliUffici Relazioni con il Pubblico del Libero Consorzio di Agrigento.

Si tratta di offerte che riguardano sia il settore pubblico che privato, impieghi a tempo determinato o a part-time riguardanti diversi livelli professionali e titoli di studio in aziende di diverse regioni d’Italia.

Il numero più alto di offerte di lavoro, riguarda le 1000 assunzioni nelle Ferrovie dello Stato che ha avviato un piano di reclutamento che riguarda per lo più giovani.

La Guardia di Finanza ha invece aperto un bando di concorso per l’ammissione di 830 allievi marescialli al 91°corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2019 / 2020, mentre arrivano nuove assunzioni nel settore socio-sanitario in Lombardia.

L’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli”, con sede a Milano, ha infatti indetto un concorso per la selezione di 20 unità di personale da impiegare nel ruolo di Operatori Socio Sanitari.

Il bando di concorso scade il giorno 18 aprile.

Queste e altre offerte di lavoro saranno consultabili all’Urp di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento e negli uffici periferici di Canicattì, Bivona, Sciacca, Cammarata, Licata e Ribera.

Telefonicamente, si possono contattare i numeri verdi 800-315555 oppure 800-236837.