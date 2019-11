Agrigento, parte oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019\2020

L’azienda sanitaria di Agrigento è pronta alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019\2020.

Secondo quanto programmato le vaccinazioni, atte a prevenire l’influenza stagionale e le sue complicanze, verranno effettuate da Novembre fino a Febbraio inoltrato su tutto il territorio dell’Asp agrigentina presso gli studi dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta ed in tutti i presidi vaccinali aziendali in modo da poter garantire livelli efficaci di copertura anticorpali nel tempo dal momento che i virus dell’influenza raggiungono l’apice della diffusione nella nostra regione dalla fine di gennaio a marzo.

Il servizio sarà dunque gratuito non solo per chi ha compiuto i 65 anni di età ma anche per i soggetti a rischio ossia adulti e bambini con patologie croniche, individui ricoverati in strutture per lungodegenti, familiari di persone ad alto rischio e, soprattutto, operatori sanitari e di assistenza, addetti ai servizi di pubblica utilità, donatori di sangue, personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali come veterinari, addetti agli allevamenti e ai macelli.

Di Pietro Geremia