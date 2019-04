Agrigento, sezione Aia: riunione tecnica con l’ex arbitro internazionale Antonio Damato

Print This Post

Venerdì 5 aprile alle 19.30 presso i locali della Sezione Aia di Agrigento, si terrà una riunione Tecnica con l’ex arbitro internazionale, Antonio Damato della Sezione di Barletta attuale vice Commissario della CAN C.

Damato ha diretto 193 partite in serie A, tra cui “classiche” del campionato come Juventus-Milan e Inter-Juventus della stagione 2009-2010, Milan-Roma della stagione 2010-2011, Roma-Milan della stagione 2011-2012 e il 9 maggio 2018 è stato designato per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, tenutasi allo stadio Olimpico.