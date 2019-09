Aragona, grande successo per la “Passeggiata della salute”

Print This Post

Nei giorni scorsi ha avuto luogo ad Aragona la terza edizione della “Passeggiata della Salute”.

L’evento, organizzato da una moltitudine di associazione operanti nel luogo e con il patrocinio del Comune di Aragona, ha avuto come tema centrale l’ecologia e il rispetto dell’ambiente uniti all’amore per lo sport e alla voglia di stare all’aria aperta permettendo dunque ai fruitori non solo di godere del panorama locale ma anche di dare un segnale forte raccogliendo un grosso quantitativo di rifiuto abbandonati lungo il tragitto percorso.