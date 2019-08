Bivona, tutto pronto per la XXXIV Sagra della Pesca

Print This Post

Manca ormai

poco alla XXXIV edizione della Sagra della Pesca di Bivona.

L’evento,

atto a promuovere la Pescabivona a marchio IGP e i prodotti tipici locali, avrà

inizio il 30-31 agosto e 1° settembre 2019 e avrà come obiettivo quello di far

conoscere a turisti e visitatori la qualità del frutto oltre le tipicità locali

del territorio ricco d’arte, di storia e dotato di straordinarie bellezze

naturali e paesaggistiche, in un contesto singolare e caratteristico nel cuore

dei Monti Sicani.

Nelle tre giornate della Kermesse non solo saranno previsti una moltitudine di eventi fieristici e gastronomici con alcuni dei migliori chef e pasticcieri del circondario ma anche laboratori di educazione ambientale, percorsi e visite guidate alla scoperta della Città di Bivona, intrattenimenti musicali e spettacoli itineranti con gli artisti di strada, sfilate di gruppi folkloristici e mostre d’arte.

Di Pietro

Geremia