Campobello di Licata, con auto rubata non si fermano all’alt dei carabinieri: in manette due minori

Notte di inseguimenti e controlli serrati a Campobello di Licata (Ag), dove i carabinieri della locale stazione mentre erano impegnati ad effettuare alcuni posti di blocco, hanno notato un’auto sospetta che stava sopraggiungendo a forte velocità.

Dopo aver intimato l’alt con la paletta, la vettura in questione sembrava stesse per fermarsi quando all’improvviso il conducente ha accelerato, fuggendo dal controllo.

Immediatamente è scattato un inseguimento a forte velocità per le vie del centro cittadino di Campobello di Licata, durato alcuni minuti, tra lo stupore di molti passanti ed altri automobilisti, al termine del quale l’auto in fuga ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro la saracinesca di un negozio di abbigliamento.

I carabinieri a quel punto hanno subito bloccato gli occupanti del mezzo, una Peugeot 205 risultata rubata alcune ore prima a Ravanusa (Ag). Ingenti i danni provocati, sia all’auto sia all’esercizio commerciale. I due minori a bordo, dopo essere stati identificati, sono stati dichiarati in stato di arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati condotti al competente Istituto penale per minori, in quanto dovranno ora rispondere dei reati di “Furto e danneggiamento aggravato”.

L’autovettura in questione è stata posta sotto sequestro