Canicattì, riparte il fitness: tutte le regole da seguire in palestra

Anche a Canicattì oggi riaprono gran parte dei centri sportivi ormai fermi da oltre due mesi e mezzo.

Con grande spirito di abnegazione tutti i titolari dei centri fitness hanno provveduto a sanificare i locali ed adottare tutti i comportamenti in linea con le norme sanitarie nazionali al fine di garantire la massima sicurezza durante gli allenamenti.

Palestre e centri sportivi dovranno seguire le linee guida dettate dal governo nazionale. D’ora in poi, parola d’ordine diventerà prenotare corsi e lezioni, in modo da evitare il più possibile gli assembramenti e migliorare la gestione degli spazi. Le novità cominceranno dalla porta.

Questi alcuni dei comportamenti da seguire:

E’ obbligatorio comunicare orario e giorni di frequenza, poichè l’accesso in palestra dovrà essere monitorato inserendo i frequentatori in un apposito registro da tenere per almeno 15 giorni.

Appena arrivati in palestra è necessario igienizzare le mani con gli appositi gel che troverete in reception.

Non è consentito scambiarsi oggetti personali : chiavi, telefonini , bottiglie o altro.

L’accesso nello spogliatoio dovrà essere monitorato in modo da non creare assembramenti all’interno, gli indumenti dovranno essere inseriti all’interno di una borsa o zaino.

All’interno dei locali è necessario mantenere una distanza di almeno 1 metro .

E’ necessario indossare la mascherina se si vuole comunicare con qualcuno all’interno dei locali .

E’ obbligatorio utilizzare un asciugamano su ogni attrezzo che dovrà essere igienizzato dopo ogni utilizzo.

Queste alcune delle principali regole da seguire, se ognuno sarà scrupoloso nel rispettarle l’allenamento sarà un ritrovato piacere e soprattutto sarà svolto nella massima sicurezza..