Agrigento, tennis: al via il memorial Alfonso Pantalena

Come ogni anno la città di Agrigento si prepara ad accogliere il Memorial “Alfonso Pantalena” giunto alla sua XXXIII edizione.

“Una edizione particolare ed emozionante poiché sarà la prima senza mio padre…” afferma Roberta Pantalena. Il dott. Vittorio è scomparso il 10 aprile scorso e teneva molto a questo ricordo speciale del figlio Alfonso.

“Mio padre aveva già avviato tutta l’organizzazione della presente edizione di questo torneo – continua Roberta – coinvolgendo Alessandro Platania e il suo Tennis club Città dei templi”.

Già diverse iscrizioni sono pervenute in anticipo ma c’è tempo fino al 20 luglio. L’organizzazione è stata affidata ad Alessandro Platania che ha vinto una decina di edizioni del torneo. “Come Tennis Club Città dei Templi siamo onorati di ospitare questo prestigioso torneo che vogliamo far crescere ancora” afferma Alessandro “la macchina organizzativa è già partita e faremo in modo di accogliere al meglio partecipanti e spettatori.”

Il torneo inizierà il 22 luglio per concludersi il 5 agosto con la manifestazione finale e la premiazione. Previsto un montepremi di 3 mila euro.

Infoline: 0922598106 – 3287858032. Email : tccittadeitempli@libero.it

facebook: www.facebook.com/memorialpantalena