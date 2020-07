Circoli della lega dei meridionali , la replica di Salvatore Albelice

Connect on Linked in

Riceviamo una nota inviataci da Salvatore Albelice che, ai sensi dell’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948, pubblichiamo integralmente in risposta al seguente articolo .

“Con riferimento a delle informazioni erronee che sono state diffuse in Italia e all’estero relativamente al Movimento «Circoli della lega dei meridionali « si precisa quanto segue: i « Circoli della lega dei meridionali » che, sotto il regime del diritto belga , è una associazione di fatto avente sede a Bruxelles ed con finalità politiche a livello europeo, utilizza il logo regolarmente registrato di cui la proprietà esclusiva appartiene al fondatore e presidente dell’Associazione, Salvatore Albelice .

Quanto al suddetto logo, Salvatore Albelice, che ne è il solo titolare, intima dall’astenersi di fare uso di tale logo chiunque non sia stato previamente autorizzato dalla sua persona che ne è il solo titolare.

Qualora dovesse essere segnalato l’uso improprio del logo da parte di terzi, questi saranno denunciati per avere utilizzato un logo regolarmente registrato e protetto .

Il presidente dei Circoli della lega dei meridionali informa altresì che nessuno può utilizzare il nome dell’Associazione se non previamente autorizzato dalla presidenza dell’Associazione.”

Il presidente dei Circoli della lega dei meridionali

Salvatore Albelice

Ndr:

La redazione di Siciliareporter.com precisa che chi invia le notizie e i comunicati stampa se ne assume la responsabilità civile e penale . Come d’uso giornalistico, non è previsto alcun obbligo di pubblicazione, e nel caso la redazione scelga di pubblicare, non c’è alcun obbligo di pubblicazione integrale o in copia conforme.

Il comunicato potrà anche essere utilizzato per realizzare un estratto, una sintesi, o una originale elaborazione di notizia da parte della redazione.