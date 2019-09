Grotte, in scena la grande musica con l’orchestra del Parnaso

Un caloroso pubblico ha assistito con attenzione al concerto proposto il 13 settembre presso l’atrio del comune di Grotte, eseguito dall’Orchestra del Parnaso e organizzato dall’Associazione Giuseppe Verdi, della cittadina agrigentina. Il concerto ha visto alternarsi alcuni solisti e direttori nell’esecuzione di importanti pagine della letteratura musicale classica.

Il programma ha infatti spaziato dal concerto per clarinetto di Mozart k622 al concerto per violoncello di Haydn in do maggiore all’esecuzione di due arie di Bellini tratte dall’opera i Capuleti e i Montecchi (“Morte io non temo” e “Oh quante volte”) oltre al Rondò dal concerto per flauto e orchestra di Stamitz in sol e al Minuetto della sinfonia 94 “La sorpresa” di Haydn. Il concerto è stato introdotto dal celebre preludio al Te Deum di Charpentier.

Emanuele Anzalone e Roberto Saccà (clarinetto), Paolo Pellegrino (violoncello), Julia di Stefano (flauto traverso) e Daniela Carlino (soprano) sono stati i solisti diretti dai Maestri: Carmelo Mantione, Roberto Saccà, Emanuele Anzalone e Paolo Pellegrino.

Preziosa la collaborazione di Sandra Licata e Manuela Giglia, che hanno introdotto e commentato la serata illustrando i brani eseguiti e guidando il pubblico ad un ascolto più attento.