Grotte, secondo appuntamento con il cineforum

Secondo appuntamento col cineforum città di Grotte ideato e diretto da Aristotele Cuffaro con il patrocinio del comune di Grotte, la collaborazione della Fidapa sezione di Racalmuto e la Proloco Herbesuss .

La rassegna dal titolo “Il cinema di Gian Paolo Cugno” presenta il film La Bella società. Venerdì alle 20.00 centro polifunzianale San Nicola Grotte.

Trama: Sicilia , dagli anni sessanta agli anni ottanta: Romolo è un impresario cinematografico che si innamora della bella vedova Maria, la quale ha due figli, Giuseppe e Giorgio, entrambi gelosi di lei ma anche l’anziano farmacista del paese Antonio Guarrasi è innamorato della donna. L’amico più caro di Giuseppe e Giorgio è Nello Guarrasi, un ricco studente fuori corso. Nel destino dei personaggi arriva prima un incidente con la polvere da sparo mentre i fratelli Giuseppe e Giorgio preparano delle cartucce per andare a caccia, provocando la morte di Romolo, poi un viaggio della speranza dei due fratelli per far riacquistare la vista a uno dei fratelli rimasto ferito dall’esplosione ma l’Italia sta vivendo gli “anni di piombo”, ed, a Torino, una donna in fuga, testimone di un attentato terroristico, cambierà la vita dei due.